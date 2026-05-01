「すみっコぐらし」とメイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」のコラボレーションカフェ「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」を、東京と大阪で開催！

「すみっコ」たちがメイドになりきった、キュートなオリジナルメニュー・グッズ・ノベルティが登場します☆

サンエックス「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」コラボカフェ

スケジュール：

東京開催：コラボステージ日時：2026年5月6日（水・祝）会場：神田明神ホール（東京都千代田区外神田2丁目16−2 神田明神文化交流館２F）東京開催：コラボカフェ開催期間：5月15日（金）〜7月31日（金）会場：あっとほぉーむカフェAKIBA カルチャーズZONE店 R（東京都千代田区外神田1-7-6 AKIBAカルチャーズZONE 5F）大阪開催：大阪開催コラボカフェ開催期間：2026年8月7日（金）〜9月14日（月）会場：あっとほぉーむカフェ 大阪本店1階（大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-13 SEMビル）

コラボレーション詳細：https://www.cafe-athome.com/info/202077

サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」と、美味しくなるおまじまい「萌え萌えきゅん」を生み出したメイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」がコラボレーション！

コラボレーションカフェ「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」に、オリジナルメニュー・グッズ・ノベルティが登場します。

「すみっコぐらし」の世界観を「あっとほぉーむカフェ」ならではのおもてなしで体感できる、特別な時間が過ごせるカフェです☆

オリジナルメニュー

今回のコラボでは、期間限定のオリジナルフード・ドリンク・デザートが多数ラインナップ。

「すみっコ」たちの世界観を表現した、見た目にも楽しい特別メニューを楽しめます。

フードメニューには、「すみっコたちのおかえりなさませオムライス」や「しろくまのもえのちかいピンクカレー」、「ぺんぎん？のきゅうりましましサンドイッチ」が登場。

メイド姿の「すみっコ」たちのイラストがキュートです☆

デザートメニューも充実。

恥ずかしがり屋の「ねこ」が隠れる「ねこのかくれんぼドーナツ」、仲良しな姿がかわいい「とんかつ＆えびふらいのしっぽのあげあげ♪ステージケーキ」、キラキラのアラザンとふわふわクリームの「とかげのもえもえぱふぇ」が登場します。

ドリンクメニューは、「すみっコ」たちのカラフルソーダと「みにっコ」たちのやわらかミルクベースがラインナップ。

プリントクッキーやカラーアイスがキュートです☆

オリジナルノベルティ

対象のフードやドリンクを注文すると、ここでしか手に入らない各種ノベルティがもらえます☆

「コラボランチョンマット」は、”ご帰宅”された方には、もれなくプレゼント。

そのほか、コラボフード・コラボデザートをオーダーするとオリジナルカード、コラボドリンクオーダーでオリジナルコースターがプレゼントされます。

オリジナルグッズ

発売日：2026年5月15日（金）正午12：00

※ぬいぐるみマスコット（全6種）については後日発売予定

販売店舗：あっとほぉーむショップ（秋葉原）、あっとほぉーむショップ オンライン、San-xネット

コラボ限定のオリジナルグッズが登場！

メイド姿の「すみっコ」たちをデザインした、あっとほぉーむカフェならではの要素が満載の、かわいいグッズが盛りだくさんです。

※缶バッジはランダムになります

「あっとほぉーむカフェ」ならではのおもてなしと、「すみっコぐらし」のかわいらしい魅力が存分に体感できるコラボカフェ！

コラボレーションカフェ「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」は、2026年5月15日（金）から7月31日（金）まで東京・秋葉原で、2026年8月7日（金）から9月14日（月）まで大阪・日本橋にて開催です。

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