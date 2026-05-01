俳優の渡辺謙（66）が出演するプロテリアルの新CMが、5月1日から放送される。

【映像】深みのあるダークネイビーのスーツを纏った渡辺謙

プロテリアルは、航空機などの金属を中心とする高機能材料を作る企業で、社名には「プログレッシブ=挑戦し続ける意志」という意味が込められているそうだ。

渡辺は「変化を恐れずに挑戦し続けること」への思いを語った。

渡辺「ものすごく強いものを持ち続けてしまうと、逆にそこでストップしてしまうような気がする。だから非常に、僕の中ではフラットで、仕事にも日々の生活でも、どっちでも動けるようなスタンスでいる。何かの挑戦が僕にふりかかった時に、それを受けて立とうという、そういうふうにはなれるような気がする」

また「世界で活躍するために求められること」を聞かれ、次のように答えた。

渡辺「やっぱり、同じ環境や習慣、文化の中で育ってきた人だけと仕事をするわけではないので、いろいろな考え方や文化を、ある意味ぶつかり合わせる。そういう摩擦みたいなものは、僕はすごく面白いものが生まれる一つの原動力のような気がする。もちろん意見を戦わせたり、考え方をすり合わせたりすることは大事だと思うけれど。そのことは恐れずに世界の方々と仕事をしている」

（『ABEMA Morning』より）