»°Åç¿©ÉÊ¤¬ÃÎºâ¸ùÏ«¾Þ ¤Õ¤ê¤«¤±¤ÎÈÎÇäÀïÎ¬É¾²Á
¡¡»°Åç¿©ÉÊ¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÃÎºâ¸ùÏ«¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÆÃµöÄ£¤¬ÃÎºâÀ©ÅÙ¤ÎÈ¯Å¸¤äÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÃÎºâ³èÍÑ´ë¶È¡Ê¾¦É¸¡Ë¤È¤·¤ÆÆÃµöÄ£Ä¹´±¤«¤éÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¥³¥áÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Æù¤äµû¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¤Õ¤ê¤«¤±¤ò°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡ÖÏÆÌòÀïÎ¬¡×¤òÅ¸³«¡£¾¦ÉÊÌ¾¤ò¿ÍÌ¾¤Ë¸«Î©¤Æ¥·¥ê¡¼¥º²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇä¾å¤ò³ÈÂç¤·¡¢Â¾¼Ò¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤òÅÐÏ¿¾¦É¸¤È¤·¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ä¼ÒÆâ¶µ°é¤Ê¤É¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£ËöÄçÁà¼ÒÄ¹¡á¼Ì¿¿é¡á¤Ï¡ÖÂçÊÑ±ÉÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤ÈÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£