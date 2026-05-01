歌手の山本リンダ（75）が1日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。夫からの“採点”と“注意”を伝えられる場面があった。

司会の黒柳徹子は歌手デビュー60年を迎える山本に「ご結婚なさって25年目？銀婚式」と話を振り、山本は「そうなんですよ。びっくりしますけど、早いですねえ」と感慨深げに話した。

夫・稲葉光彦さんについては「5歳違います」と年上であると告白。黒柳が「元大学教授」と紹介すると、「はい」とうなずいた。

夫は家事も手伝ってくれるとし、「主人はパパパパって何でもできる人で。私はちょっと時間がかかったりいろいろするもんですから、時々、注意されます」と話して笑ってみせた。

黒柳が「奥さまとしてはあなたは100点満点の何点だとお思いになりますか」と問うと「そうですね。まあ、よく言ってくれて、70点ぐらいまでいかないんじゃないかと思うんですけれど」と回答。

黒柳は「ご主人にいろいろお聞きしました」と山本の点数を尋ねたとし「ご主人は100点と」と打ち明け、山本は「えーっ！？本当ですか？あらまあ」とのけぞって驚いた。

番組ではもし気を付けてほしいところがあれば教えてくださいとも質問しており、黒柳は「不規則な生活。夜更かしです」との回答があったと伝えた。

山本は「そう、不規則なんですよね。いろんなやらなくちゃいけないこととか。例えば主人が起きている間に、これはちゃんとやらなきゃとか、いろんな手伝いとかすると、これ後でしようと、主人が休むと、そこからなんか、これやらなきゃっていうのを始めちゃったりするもんですから」と振り返った。

黒柳は山本への夫からの感謝の言葉として「思いやりがあり、至らない私を助けてくれて感謝でいっぱいです」と伝えた。山本は「そうでしたか。あらまあ、テレビだからかしら。まあありがとうございます」と再度驚いたあとに頭を下げた。

夫は銀婚式の日にやりたいことについては「落ち着いたら温泉旅行に行きたいです」と答えたとも言われ、「そうですね」とほほ笑んだ。「結婚してしばらくの頃は時々言っていたんですけれど、ここしばらくはずっと行っていないので、行けるといいなあと思っていました」と目を細めた。

黒柳は「優しい旦那さまですね」と感心した。