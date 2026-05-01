苦手な「バック駐車」“一発でまっすぐ止める”方法とは！

日常的にクルマを利用していると、目的地に到着したあとに必ず向き合うことになるのが「駐車」という作業です。

走行中の運転にはすっかり慣れている人でも、いざ駐車しようとすると途端に緊張してしまうという話はよく聞きます。

【画像】えぇぇっ！ これがまっすぐ止められるホンダの「画期的な鏡」です！（23枚）

特に日本の駐車環境はスペースが限られている場所が多く、必然的にバックでの駐車が求められるため、この独特の操作に苦手意識を感じてしまうのは自然なことかもしれません。

「隣のクルマとの距離が近くてぶつけそうで怖い」「自分ではまっすぐ止めたつもりなのに、降りてみたら斜めになっていた」といった不安や悩みは、多くのドライバーが共通して抱いているものです。

こうした戸惑いの背景には、自分のクルマの向きや位置を正確に掴みきれないという難しさがあります。

ドアミラーやバックカメラといった便利な道具はありますが、それらの情報と実際の白線の位置関係を一致させるには、ちょっとしたコツと慣れが必要です。一体どうしたらいいのでしょうか。

駐車をスムーズに行うための第一歩は、基準となるポイントを定めることです。上手に駐車ができる人の多くは、自分に近い運転席側のドアミラーを主軸にして周囲の状況を確認しています。

ミラーで車体の傾きをチェックするのはもちろんですが、時には窓を開けて直接自分の目で確認してみるのも、正確な位置を把握するためには非常に有効な方法です。複数の視点を組み合わせることで、空間をより立体的に捉えられるようになります。

具体的な操作の手順を見ていきましょう。たとえば、進行方向の右側にある駐車スペースにクルマを止める場合を想定してみます。

まずは駐車枠に対してクルマを垂直に保ったまま近づき、自分のクルマのドアミラーが駐車枠の右端の角と重なるあたりで一度停車します。このとき、駐車枠との間に50cmから1mほどの適度な間隔を空けておくのがポイントです。

次に、ハンドルを左いっぱいに切ってゆっくりと前進し、車体を左斜め前へと向けます。運転席側のミラーに先ほどの駐車枠の右角が映ったところで、再びクルマを止めましょう。

ここからがバックの開始です。今度はハンドルを右に切りながらゆっくりと後退していくと、車体は自然に枠の中へと入っていきます。

車体が枠の線と平行になったタイミングでハンドルを中央に戻し、タイヤをまっすぐにします。あとはミラーや目視で左右のバランスを微調整しながら、後ろにある車止めまでゆっくりと下がっていけば、綺麗に駐車を終えることができます。

狭い場所ではどうしても焦ってしまいがちですが、隣のクルマのバンパーや壁の角などを目印にし、クルマのリアコーナーがそれらを通り過ぎるタイミングを意識することで、よりスムーズに誘導できるようになります。

また、最近ではこうしたドライバーの操作を支える先進技術も目覚ましく進化しています。例えばデジタルインナーミラーは、後方のカメラ映像をミラーに映し出すため、車内の人影や荷物に視界を遮られる心配がありません。

クルマの周囲を上空から見下ろしたような視点で見せてくれるモニター機能もあり、これを使えば自分と周囲との位置関係をひと目で把握することができます。

さらに、ハンドル操作や加減速までをシステムが自動で行ってくれる駐車支援機能を備えたクルマも増えており、これらは駐車への心理的なハードルを下げる大きな助けとなっています。

もちろん、こうした便利な機能に頼るだけでなく、自分自身で基本的な操作の感覚を身につけておくことも大切です。

すぐに上手にならないかもしれませんが、ポイントを押さえて落ち着いて練習を重ねれば、駐車の技術は確実に向上していきます。

焦らず、ゆっくりと周囲を確認する余裕を持つことで、どんな狭い場所でも安心してクルマを止められるようになるはずです。