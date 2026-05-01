俳優の磯村勇斗（33）が企画、プロデュースを務める「第1回しずおか映画祭」が5月23、24日の両日に、静岡県静岡市内で行われる。

磯村は同県の沼津市出身。2024年11月に地元・沼津市でプレ開催をし、今年から「旅する映画祭」をテーマに県内各地を巡回しながら、毎年行うことが決定している。

静岡市は、フランス・カンヌ市と姉妹都市。23日の第1部では23年の「カンヌ映画祭」で日本人として二人目となる最優秀男優賞を受賞した俳優の役所広司（70）がゲストとして登場。同賞を受賞した映画「PERFECT DAYS」が上映される。

同日第2部では、磯村と同郷で、プレ開催時にゲスト出演した監督の原田眞人さん（享年76歳）への感謝を込め映画「駆込み女と駆出し男を追悼作品として上映。同作品に出演した女優の戸田恵梨香（37）が駆けつける。

24日には、17年に放送されたNHK連続テレビ小説「ひよっこ」でヒロインを務めた女優の有村架純（33）が登壇することも決まった。

会場では、静岡で撮影が行われた有村の主演作「ちひろさん」と、「ひよっこ」で夫婦を演じて以来4年ぶりに磯村有村が共演した映画「前科者」を上映することも決定。撮影エピソードを明かすトークも行われる。

磯村は「静岡の街が映画を愛する人々で満ち、記憶に残る“特別なキネマの二日間”へとつながっていくことを、心から楽しみにしています」と呼びかけている。