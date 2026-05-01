小堺一機さん（70）が1日、ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』の東京公演に続き、博多座公演も休演することを劇場の公式サイトを通じて発表しました。

小堺さんは3月31日、自宅で転倒。左鎖骨・肋骨（ろっこつ）の骨折に伴う左肺気胸のため入院したことを明かしていました。併せて4月13日に退院したことを報告するも、同ミュージカルの東京公演（4/7〜4/29）は全公演休演となりました。

博多座は公式サイトで「ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』に出演を予定しておりました、ジョーじいちゃん役の小堺一機は、怪我療養のため、博多座公演（5/6〜5/28）を休演させていただく事となりました。東京公演に引き続き、同役は聖司朗が務めます。なお、聖司朗に代わり、ジェリー役は佐渡海斗が務めさせていただきます」としています。

小堺さんもコメントを掲載し「本当に沢山の皆様からの応援をいただき無事退院した現在、舞台復帰に向けて毎日リハビリをしています。ジョーじいちゃんに戻るためには“体をバネのように”しなければいけませんので、もう少しだけ療養リハビリさせていただきます。楽しみにしてくださっていた皆様には改めて心よりお詫び申し上げます」と、復帰に向けて準備をしていることを明かしています。