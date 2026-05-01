元ジャニーズJr．でシンガー・ソングライターののカウアン・オカモト（29）が1日までにインスタグラムを更新。5月24日の30歳の誕生日にディナーショーを開催することを明かした。

東京・新橋のTHE GRAND TOKYOで行うと言い「ここ最近は『BreakingDown』での試合が続いていましたが、満を持して、アーティストとしてのステージを届けます」と意気込み「『音楽×食×空間』を融合させた一夜限りのプレミアムディナーショーです」と紹介した。

前半は生バンドによるライブ、後半は衣装チェンジ＋ダンサー演出でエンターテインメント性の高いステージを披露するという。カウアンは「日頃の感謝を込めて、特別な一夜を創り上げます」と思いをつづった。

カウアン・オカモトは昨今、格闘家の朝倉未来らが立ち上げたYouTubeの格闘技コンテンツ「Breaking Down」へ積極的に参戦しており、直近も3月20日に行われた名古屋大会に出場。レオを相手に強烈な右フックでダウンを奪って判定勝ちするなど、“闘う音楽家”として活動している。