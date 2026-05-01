兵庫アーバン競馬（園田、姫路競馬）を主催する兵庫県競馬組合は５月１日、５月４日から７日のゴールデンウィーク開催に合わせ、４日（１０時〜２０時）と５日（１０時〜１９時）に阪急大阪梅田駅直結のビッグマン前広場でイベントを実施することを発表した。

ＨＵＫ（兵庫アーバン競馬）特設ブースを設置し、オリジナルグッズが当たる「うまガチャ」に挑戦できたり、スペシャルアンバサダー「かまいたち」がデザインされたグッズがもらえる。

イベントの詳細は次の通り。

※ＨＵＫクリアファイル配布（各日なくなり次第終了）

※「ＨＵＫ ＬＵＣＫＹ ＣＨＡＮＣＥ」 ゲームで「ＨＵＫ」の文字をそろえて、馬ぬいぐるみエコバックやＨＵＫオリジナルグッズなどが当たるうまガチャへチャレンジできる。

※ＳＮＳ投稿キャンペーン Ｘまたはインスタグラムで『＃ＨＵＫ』とイベントの模様を投稿すると、ＨＵＫオリジナルステッカーをプレゼント（各日先着１０００人）。

同組合は「園田競馬場へ来場する前やお帰りの際にお立ち寄り下さい！」としている。