東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
東京消費者物価指数（4月）08:30
結果 1.5%
予想 1.7% 前回 1.4%（前年比)
結果 1.5%
予想 1.8% 前回 1.7%（生鮮食料品除くコア・前年比)
結果 1.9%
予想 2.2% 前回 2.3%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比)
※コア 2022年3月来低水準、コアコア 14カ月ぶり2%割れ
※要人発言やニュース
【日本】
三村財務官「大型連休はまだ序盤」
※祝日であっても介入辞さない姿勢を強調
【イラン情勢】
イラン最高指導者モジタバ・ハメネイ師
核兵器やミサイルなどの先進技術を放棄しない
核兵器を国境のように守る
敵対勢力によるホルムズ海峡の悪用を阻止する
※経済指標
【日本】
東京消費者物価指数（4月）08:30
結果 1.5%
予想 1.7% 前回 1.4%（前年比)
結果 1.5%
予想 1.8% 前回 1.7%（生鮮食料品除くコア・前年比)
結果 1.9%
予想 2.2% 前回 2.3%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比)
※コア 2022年3月来低水準、コアコア 14カ月ぶり2%割れ
※要人発言やニュース
【日本】
三村財務官「大型連休はまだ序盤」
※祝日であっても介入辞さない姿勢を強調
【イラン情勢】
イラン最高指導者モジタバ・ハメネイ師
核兵器やミサイルなどの先進技術を放棄しない
核兵器を国境のように守る
敵対勢力によるホルムズ海峡の悪用を阻止する