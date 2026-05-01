東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

東京消費者物価指数（4月）08:30

結果 1.5%

予想 1.7% 前回 1.4%（前年比)

結果 1.5%

予想 1.8% 前回 1.7%（生鮮食料品除くコア・前年比)

結果 1.9%

予想 2.2% 前回 2.3%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比)

※コア 2022年3月来低水準、コアコア 14カ月ぶり2%割れ



※要人発言やニュース

【日本】

三村財務官「大型連休はまだ序盤」

※祝日であっても介入辞さない姿勢を強調



【イラン情勢】

イラン最高指導者モジタバ・ハメネイ師

核兵器やミサイルなどの先進技術を放棄しない

核兵器を国境のように守る

敵対勢力によるホルムズ海峡の悪用を阻止する

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