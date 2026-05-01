三谷紬アナが実名告白！母娘で熱中した“かつての推し”「会話が成立しないけど面白い」

世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

4月28日（火）に放送された同番組で、三谷紬アナウンサーが幼い頃、母親と一緒に熱中していたという“ある芸人”を明かした。くるま（令和ロマン）も驚いた、その意外な人物とは…。

【映像】三谷紬アナが“かつての推し”を語る

番組では、ラパルフェ・都留拓也の「モノマネ芸人には会話が成立しないほどおかしな人も多く、平場でも変な動きをしている」という言葉に対し、「モノマネ芸人はただ似ているだけでいい」と主張した永野。「平場の変な動きとか言うけど、平場なんて別に出なくていいと思う」とモノマネのみで評価されるべきだとの持論を展開した。

さらに永野は「芸人って、究極を言えば会話なんて成立しなくてよくない？」と、ネタだけ披露して、あとは挙動不審でも面白いと続ける。しかし、いつの頃からか器用な芸人が増え、ネタ以外の平場やトークも大事だというルールが勝手にできてしまった現状を嘆いた。

これに大いに賛同したのが三谷アナだ。幼い頃から見ていた芸人としてジミー大西の名前を挙げると、「“会話が成立しない時もあるけどめちゃくちゃ面白い”のが芸人さんという印象がある」と自身の芸人観を語る。

くるまが「ジミーちゃんをメインで見てたの？」と笑うと、三谷アナは「母がジミーちゃん大好きだったから、よく見てたんですよ」と母娘でジミー大西を推していたことを明かした。

三谷アナはさらにチャップリンも引き合いに出し、「芸人さん＝笑わせてくれる人というイメージだから、普通に喋るほうがちょっと違和感がある」とあらためて芸人にトークスキルは必要ないとの考えを示した。