琉球が21歳シエラレオネ代表DFの加入を発表 「今では沖縄という素晴らしい街で生まれた日本人のような気持ち」
FC琉球は1日、DFモハメド・バイ・カマラ(21)が完全移籍加入することを発表した。背番号は「5」となっている。
カマラは2025シーズンにラトビア1部のメッタでプレーし、31試合に出場。昨年9月にはシエラレオネ代表として北中米W杯アフリカ予選にも出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DFモハメド・バイ・カマラ
■生年月日
2005年1月10日(21歳)
■国籍
シエラレオネ
■身長/体重
184cm/70kg
■経歴
エドワーディアンズシエラレオネ)-スカンステ(ラトビア)-メッタ(ラトビア)
■代表歴
シエラレオネ代表: 1試合
シエラレオネU-20代表: 4試合
■コメント
「モハメド・バイ・カマラです。バイと呼んでください。西アフリカのシエラレオネ出身です。まずは、この素晴らしく魅力的なクラブの一員になれたことをとてもうれしく、そして光栄に思います。素晴らしいチーム、そしてファンの皆さんと仲間になれることを心から誇りに思います」
「トレーニング初日から、チームメイト、コーチングスタッフなどの皆さんに温かく迎えていただき、本当に感激しています。皆さんのおかげで、これから大きな成功を掴めると信じていますし、その実現のために自分も全力でクラブに貢献することを約束します。FC琉球を応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。私はアフリカ出身ですが、今では沖縄という素晴らしい街で生まれた日本人のような気持ちです」
カマラは2025シーズンにラトビア1部のメッタでプレーし、31試合に出場。昨年9月にはシエラレオネ代表として北中米W杯アフリカ予選にも出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DFモハメド・バイ・カマラ
■生年月日
2005年1月10日(21歳)
シエラレオネ
■身長/体重
184cm/70kg
■経歴
エドワーディアンズシエラレオネ)-スカンステ(ラトビア)-メッタ(ラトビア)
■代表歴
シエラレオネ代表: 1試合
シエラレオネU-20代表: 4試合
■コメント
「モハメド・バイ・カマラです。バイと呼んでください。西アフリカのシエラレオネ出身です。まずは、この素晴らしく魅力的なクラブの一員になれたことをとてもうれしく、そして光栄に思います。素晴らしいチーム、そしてファンの皆さんと仲間になれることを心から誇りに思います」
「トレーニング初日から、チームメイト、コーチングスタッフなどの皆さんに温かく迎えていただき、本当に感激しています。皆さんのおかげで、これから大きな成功を掴めると信じていますし、その実現のために自分も全力でクラブに貢献することを約束します。FC琉球を応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。私はアフリカ出身ですが、今では沖縄という素晴らしい街で生まれた日本人のような気持ちです」