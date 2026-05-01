元世界王者の渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（54）、畑山隆則氏（50）がYouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。決戦の迫った井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）の世紀の一戦を直前予想した。

ここまで6―4で井上と予想してきたが、畑山氏は直前でその針を大きく傾けた。

「中谷選手も知ってるし、配慮して6―4って言ってるけど、井上チャンピオンの実績を考えたら7―3でも失礼。8―2ですよ。戦ってきた相手で比較すればですよ」と、一気に井上有利を主張した。

5万5000枚のチケットが完売した東京ドームの熱気がどう影響するか。井上は前回東京ドームでネリ相手にダウンを奪われた。

だが、畑山氏は「東京ドームの雰囲気を経験してる。ネリ戦で失敗も経験してる。今回は失敗はない。限りなくゼロに近いと思う。経験の差がある」と、井上は100％のコンディションで試合に臨むと予想した。

ただ、精神的に楽なのは中谷の方で、「（最強ボクサーを相手に）自分の力を出すだけ。どこまで井上チャンピオンに食らいつけるか」と説明した。

その最大の武器は井上の牙城も崩せる可能性を秘めたパンチ力。実績なら8―2で有利の井上だが、畑山氏は「ただ、プレッシャーがあるのは井上チャンピオンなんですよ」と指摘した。