世界最大級の馬がいる…大阪府内に甲子園球場“約7倍”の牧場 同年生まれ芸人がロケ『大阪ほんわかテレビ』
きょう5月1日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜 後7：00 ※関西ローカル）は、「NON STYLEの町村ブラブラ〜」でアキナの山名文和を交えたロケを行う。
【番組カット】世界最大種のフクロウにビビるノンスタ石田
NON STYLEが関西各地の町や村を散策し、地元民からどこにも負けないと豪語する自慢を紹介してもらう企画「NON STYLEの町村ブラブラ〜」。今回の行き先は、大阪府内で唯一の村である千早赤阪村。金剛山のふもとに美しい棚田の風景が広がるのどかな村は、武将の楠木正成ゆかりの地としても有名だ。さらに、ほんわかファミリー・桂南光の出身地でもある。
早速、町の自慢を聞くために村人を探していると作業服を着た人物を発見。近づいてみると、その人物はゲストの山名だった。ノンスタと会うなり、とんでもない“力技のボケ”を披露する。石田が「オープニングボケで体張りすぎてる」と心配した山名のボケとは。
芸歴はノンスタイルが3年上だが、3人は同じ1980年生まれ。山名が「同い年の兄さんが一番イヤですわ」と漏らすと、井上は「先輩とは思わずにロケしよう」と受け入れ、仲良く町ブラ開始。まず3人がたどり着いたのは、大阪初の道の駅として1993年にオープンした「道の駅ちはやあかさか」。こちらでは、店員さんに山名が「二度目ましてなんですよ」と迎えられる。なんと、2ヶ月前に別番組のロケで来ていたよう。
店員から仕入れた自慢は、1989年に千早赤阪村の隣の河南町に誕生したワールド牧場。甲子園球場の約7倍を誇る広大な敷地に多くの動物が集まる人気の施設だ。ここで、体高約2メートル、体重約１トンを誇る世界最大級の馬・ペルシュロンと触れ合う。山名がまたがると衣装もあいまって井上が「飼育員が可愛がってる感じ」とツッコミを入れる。次に触れ合ったのは、世界最大種のフクロウと言われるシベリアワシミミズク。なぜか猛禽類を苦手とする石田が何とも言えない表情を見せる。
【番組カット】世界最大種のフクロウにビビるノンスタ石田
NON STYLEが関西各地の町や村を散策し、地元民からどこにも負けないと豪語する自慢を紹介してもらう企画「NON STYLEの町村ブラブラ〜」。今回の行き先は、大阪府内で唯一の村である千早赤阪村。金剛山のふもとに美しい棚田の風景が広がるのどかな村は、武将の楠木正成ゆかりの地としても有名だ。さらに、ほんわかファミリー・桂南光の出身地でもある。
芸歴はノンスタイルが3年上だが、3人は同じ1980年生まれ。山名が「同い年の兄さんが一番イヤですわ」と漏らすと、井上は「先輩とは思わずにロケしよう」と受け入れ、仲良く町ブラ開始。まず3人がたどり着いたのは、大阪初の道の駅として1993年にオープンした「道の駅ちはやあかさか」。こちらでは、店員さんに山名が「二度目ましてなんですよ」と迎えられる。なんと、2ヶ月前に別番組のロケで来ていたよう。
店員から仕入れた自慢は、1989年に千早赤阪村の隣の河南町に誕生したワールド牧場。甲子園球場の約7倍を誇る広大な敷地に多くの動物が集まる人気の施設だ。ここで、体高約2メートル、体重約１トンを誇る世界最大級の馬・ペルシュロンと触れ合う。山名がまたがると衣装もあいまって井上が「飼育員が可愛がってる感じ」とツッコミを入れる。次に触れ合ったのは、世界最大種のフクロウと言われるシベリアワシミミズク。なぜか猛禽類を苦手とする石田が何とも言えない表情を見せる。