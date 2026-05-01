ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「OCHA NORMA」のメンバーで、大の広島ファンとして知られる広本瑠璃（22）が自身のSNSを更新。4月30日に愛する広島の試合を今季初観戦したことを報告した。

東京ドームでの巨人戦で、広本は赤いカープのユニホーム姿で新井貴浩監督のタオル、メガホンなどを手にした写真をアップした。

実は4月10日のDeNA―広島戦（横浜）を観戦予定だったが、残念ながら雨天中止に。

ようやくかなった今季初観戦。自身のブログに「待ちに待ったカープ！！！！この間は雨天中止で行けなかったけど、今日はドームだからバッチリ」と書き込み、0―2の8回に坂倉の3号逆転3ランが飛び出す劇的な勝利を見届け「最高だった！！！！！！こいほーだよ！！熱い試合だった。逆転ホームランさいこー！！」と歓喜とともに続けた。

広本は広島県出身。地元の「RCCラジオ」で毎週月曜午後11時からオンエアされている「ザ・ギース尾関高文とOCHA NORMA広本瑠璃の年の差ラジオ」に出演中。

番組では「またまた帰ってきました！広本瑠璃の広島カープ大予言」との恒例のコーナーで、その週の広島の選手のプレーや結果などを予想している。