山内健司（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/01】テレビ朝日系バラエティー番組「かまいガチ」（毎週水曜よる11時15分〜）で、「アイドルデビューしたいねん！」と題した企画が4月29日に放送。お笑い芸人5人で結成されたアイドルグループ「GEININ TUNE」としてデビュー曲「ワイワイわっしょい」を披露し、反響を呼んでいる。

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◆芸人5人組アイドルGEININ TUNE　デビュー曲「ワイワイわっしょい」披露


本番組は、2020年からテレビ朝日系で放送されているお笑い芸人・かまいたちの冠バラエティー番組。同番組内では、かまいたち山内健司が、過去の「イイ女になりたいねん」企画に出演したメンバーから選抜。東京ホテイソンたける、真空ジェシカ・ガク、お見送り芸人しんいち、錦鯉・渡辺隆が選ばれ、山内を含む5人組アイドルグループ「GEININ TUNE」としてデビュー曲「ワイワイわっしょい」を披露した。

◆芸人アイドル女装姿に反響


30日、番組公式Xではメンバーカラーの衣装を着た5人のソロ写真、集合写真が公開。可愛らしい表情やポーズを決める姿が、「可愛く見えてきた」「たかちゃんかわいい」「箱推しする！」「コラボに期待」などと反響を呼んでいる。

さらに、グループ名や曲名のパロディ元と思われる本家のCANDY TUNEのメンバーも続々反応。福山梨乃は「GEININ TUNEさんの『ワイワイわっしょい』最高だったな、、、推し決めれないな、、、」とコメントしている。（modelpress編集部）

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