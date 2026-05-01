２０２３年福島記念２着など長く一線級で活躍したダンディズム（セン１０歳、栗東・野中賢二厩舎、父マンハッタンカフェ）が４月２９日付けで競走馬登録を抹消されていたことが５月１日、分かった。今後は競馬学校で乗馬となる予定。これで中央に所属するマンハッタンカフェ産駒はいなくなった。

マンハッタンカフェは現役時代に２００１年の菊花賞、有馬記念、２００２年の天皇賞・春とＧ１を３勝した。現役引退後に種牡馬となってからは天皇賞・春の父子制覇となったヒルノダムールやレッドディザイア、ジョーカプチーノなど多くのＧ１馬を輩出。産駒はＪＲＡ重賞５５勝を挙げ、通算１１６３勝は史上１５位にあたる。また、近年はソウルラッシュ、テーオーロイヤル、タスティエーラなど母の父としても存在感を放っていた。

２０１５年に病気のため、１７歳で天国へと旅立った。産駒の最後の勝利は２０２４年２月のダンディズムによる小倉日経オープンだった。

地方も含めると現役の産駒はジャスパーケイ（牡１０歳、北海道・佐久間雅貴厩舎、父マンハッタンカフェ）の１頭だけになった。