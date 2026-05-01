左手首を骨折した阪神・近本光司外野手が１日、負傷後初めて報道陣の前で現在の心境を吐露した。左腕をギプスでがっちりと固定し、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」の室内練習場に姿を現した。約８分間、取材に応じ「しっかり現状を受け止めて、自分の今できることをしっかりひとつずつやっていくしかない。仕方ないことだと思っています」と前を向いた。

４月２６日・広島戦（甲子園）で死球を受け、倒れ込んだ後に交代。その際は「今から病院なので僕の口から言えることはありません」と話していたが、兵庫県内の病院で「左手首の骨折」と診断された。４日間自宅で療養し、「腫れは引いているのかわからないですけど、日常生活では全然痛みはない」と口にした。

不動のリードオフマンの長期離脱は激震が走った。ＳＮＳ上では、死球を当てた広島・高へ非難の声も多く上がり、２８日には高が球場で「勝負に行った結果ですが、こういう形（骨折）になってしまって申し訳ないです」と話していた。２７日には関係者を通じて連絡を取り合い、謝罪を受けた近本は「本当に仕方ない部分が多い。これからも対戦するし『別に気にしなくていい』と言いました」と気遣った。

この日は、ウォーキングなど患部に負担のかからないメニューを行った。「自分にできるのは早く（１軍に）戻ること」。今後は段階を上げながら復帰を目指していく。