ＴＢＳ夕方のニュース番組「Ｎスタ」のＸが４月３０日、更新され、井上貴博アナウンサーの驚きの歯ブラシの保管方法を紹介した。

この日の「Ｎスタ」では、歯ブラシの正しい保管方法を専門家に聞いた。他の歯ブラシと接触していると歯周病などの感染の怖れがあるため、他の歯ブラシと触れないようにし、「汚れを落として水気を切る」「風通しのよい場所で保管」することが推奨されている。

山形純菜アナは、番組の中でお風呂場で保管していると告白。だが風呂場は湿気があるため、置くならば換気扇を２時間程度回すように専門家の助言もあった。

井上アナは、歯について「徹底的に勉強している」「アナウンサーは歯が命」と言っていたが、番組Ｘでは「スタジオでは山形アナの歯ブラシの保管方法を紹介しましたが、井上アナの保管方法は洗濯機の洗剤を入れるボックスだそう」として、写真を公開。そこには縦型洗濯機の洗剤を入れる引き出しが手前に引っ張られ、そこに歯ブラシが刺さっていた。

「一般的な歯ブラシ入れは、歯ブラシが垂直になり水分が持ち手などに溜まりカビの原因になりそうで嫌だ」という理由で「そこで思いついたのが洗濯機の洗剤入れボックスとのこと」と記されていた。「丁度良い角度に傾いて安定感があり、非常に満足しているんだそう」と井上アナの思いも紹介していた。