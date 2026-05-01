俳優の高橋英樹が30日に自身のアメブロを更新。連日の番組収録を終え、妻の美恵子さんと訪れたイタリアンレストランでのエピソードを明かした。

【映像】高橋英樹と妻・美恵子さんの水着姿（複数カット）

「旨いなあ！ピザ！パスタ！」というタイトルでブログを更新した高橋は、前夜からこの日にかけて計3本の番組収録に参加したことを報告。「パワー補給がしたい！ピザが食べた〜い!!」という自身の強い希望で、オフィスの隣にあるイタリアンレストランへ足を運んだという。

レストランでは、「ビスマルクピザ」や「焼きボロネーゼ」、さらにチーズたっぷりの「クワトロフォルマッジ」などを注文したといい、豪華なメニューの写真を複数公開。大満足の様子をつづった。

また、「この食事の前に奥さんはおやつに！」といいきつねうどんとイカの天ぷらの写真を公開。イタリアンレストランを訪れる前に、美恵子さんがオフィス向かいのうどん屋さんで食事をしてきたことを明かした。高橋は、「私、健康だから…（笑）美味しかったわよ！」と言った78歳の美恵子さんに対し、「と、真麻の母でした！（大笑）」とユーモアを交え、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「イタリアンデートめっちゃ素敵です」「たくさん召し上がっても健康でスレンダー」「食べれる事は健康な証拠です」などのコメントが寄せられている。