映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開）の公開前夜祭が４月３０日、都内で開催され、神田愛花、池田美優、押切もえが登壇した。２００６年に公開され、世界的に大ヒットした「プラダを着た悪魔」の続編。

イベントでは、実は、真っ赤なピンヒールを履いた脚だけが映された前作の日本版ポスターの“脚モデル”が、「実は…」と押切のものだったということが明かされ、会場がどよめいた。

前作の公開から、結婚、出産を経て２児のママとなった押切は「自分の中でもここからキャリアが変わった。こうして皆さんの前で２０年後に現れるっていうのは本当にうれしいです」と感慨深げ。撮影では「全神経をふくらはぎとか足の裏側に集中させました」と振り返った。

自身のＳＮＳでも「前作の日本版の広告（写真３枚目）のモデル（脚だけですが）を務めたのが２０年前」と触れており、「え？え？この美しすぎるお御足はもえちゃんだったの！？知らなかったーーーーー！！こんな美脚に生まれたかった」「美脚の頂点」「もえちゃんの美脚に釘付けになりました♥」「この足、もえちゃんだったんだ！」「この美脚、もえちゃんだったんですか！知らなかったです」「さすがです」「知らなかった！すごーい♥」「もえちゃんの美脚だったとは」「え〜！！もえちゃんの脚だったなんて知らなかったです！！すごい」など多くの声が寄せられる反響となっている。