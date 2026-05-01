コカ・コーラ ボトラーズジャパンは、モンスターエナジージャパンおよび国内の販売権を持つアサヒ飲料との合意に基づき、今夏から自動販売機チャネルにおいて、国内No.1（飲料総研推計 エナジードリンク市場 2025年1月〜12月メーカー販売箱数（日本国内））エナジードリンクブランド「モンスターエナジー」の取り扱いを開始する。

同取り組みを通じて、同社の強みである業界最大規模の自動販売機ネットワークにエナジードリンクのリーディングブランドを新たに導入し、消費者の選択肢および購買機会の拡大を図るとともに、売上成長と収益性の大幅な向上を目指す。これによって、ベンディング事業の価値創出と成長加速を実現し、中期経営計画「Vision 2030」に掲げる意欲的な目標の達成に貢献していく考え。

取り扱い対象製品は「モンスターエナジー（355ml缶）」とし、アサヒ飲料からの製品供給を受けて、今夏の最盛期をめどに自動販売機での販売を開始する。同社事業エリアである1都2府35県全域を対象として順次展開していく予定となっている。

エナジードリンクブランド「モンスターエナジー」は、2002年に米国で発売されて以来、世界中で幅広く販売されている。2012年、日本上陸を果たし、エナジードリンクのリーディングブランドとして日本国内でのファンを増やし続けている。モンスターエナジーは単なるドリンクではなく、缶に込められたライフスタイルとして、ミュージック、ゲーミング、モータースポーツ、アクションスポーツなど様々なシーンを通じて、ファンと一緒に楽しむ時間を作り出している。

コカ・コーラ ボトラーズジャパンでは、広範なネットワークを有する自動販売機を、その一台一台が無人の小売店舗として、24時間365日消費者との接点を生み出す重要な資産と位置づけている。これまで同社はいち早くベンディング事業の変革に着手し、デジタル化やテクノロジーの活用、プロセスの見直しを通じて、自動販売機オペレーションの生産性向上や効率化に継続的に取り組んできた。今回世界中で多くのファンを魅了する「モンスターエナジー」製品を新たに展開することで、同社の事業変革をさらに加速させるとともに、日本における自動販売機市場のさらなる活性化に寄与していく考え。

［小売価格］230円（税込）

コカ・コーラ ボトラーズジャパン＝https://www.ccbji.co.jp