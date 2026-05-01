AOKIは、暑い夏でも快適に着用できる涼しいビジネスアイテム群「エアクールシリーズ」を展開している。今季も、素材・シルエット・機能性にこだわった「洗えるキレイスーツ」から、夏を快適に過ごすことができるアイテムの販売を開始した。高通気・接触冷感・さらっとした肌触りが特長の「Air Tech Spun」を使用した同商品は、AOKIの全店舗およびAOKI公式オンラインショップで購入できる。

最高気温が40℃以上の日の名称が「酷暑日」に決定するなど、今年の夏も厳しいビジネスシーンが想定される。AOKIでは、通気性に優れた夏仕様のアイテムを「エアクールシリーズ」として2023年の夏に販売を開始。これまで多くの消費者の支持を得ている。

夏仕様の「洗えるキレイスーツ」は、高通気・接触冷感・さらっとした肌触りが特長の「Air Tech Spun」を使用しており、暑い夏でもさらっと羽織れるアイテムになっている。同素材は、糸の毛羽を少なくし織物にした際の絡まりを抑えることで高い通気性を実現。さらに、今季は背中部分の裏地をなくすことで背中の蒸れを軽減し、さらなる涼しさを追求した。

また、同商品はAOKIのレディースアイテム定番の機能性である「洗える・防シワ・ストレッチ」のほか、夏の強い日差しから肌を守ってくれる「UVカット」機能も兼ね備えている。さらに、同商品は涼しさはもちろんのこと、デザイナー小川彰子氏監修の360゜どこから見てもキレイなシルエットが特長になっている。背中・腰回り等、気になる部分はラインを拾いすぎず、ウエストは立体的に絞ることで着用するだけでスタイルアップが叶う。





「エアクール 洗える360°キレイスーツ」の特長は、特殊紡績によって毛羽の絡まりを抑えた高通気素材「Air Tech Spun」を使用した。同素材は接触冷感性も兼ね備えているため、暑い夏でも快適に着用できる。また、背中部分の裏地をなくすことで通気性を高め、さらなる涼しさを追求した。

AOKIのレディースアイテム定番の洗える・防シワ・ストレッチに加えて、日差しの強い夏にうれしいUVカット機能も付与した。通勤や外回りの外出時にも安心して着用できる。

昨年モデルに比べジャケットは長めの着丈に変更し、背中・腰回りなど気になる部分は隠しながら、ウエスト部分は立体的に絞ることでスマートな印象に仕上げた。また、デコルテラインにフィットするよう襟の高さを低めに設計することで美しい曲線を描く。パンツは膝位置とヒップ位置が高く見える設計で、360°どこから見てもキレイなシルエットが叶う。さらに、パンツには昨年モデルに比べてさらにストレッチ性の効いた裏地を採用することで楽な着心地を実現した。

［小売価格］

エアクール 洗える360°キレイスーツ

1ボタンジャケット：2万8490円

クロップドパンツ：2万900円

ストレートパンツ：2万900円

（すべて税込）

AOKI＝https://www.aoki-corporate.co.jp