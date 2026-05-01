サカタのタネは、ビオラ「ピエナ」シリーズに新色「ビーコン」を追加し、6月中旬から種子を発売する。

「ピエナ ビーコン」は、花の上弁が淡い紫色から白色、下弁が青紫色に色づく花色が特長。上弁と下弁のコントラストが際立ち、存在感のある華やかな花々を楽しむことができる。人目を引く花色で、寄せ植えのアクセントカラーとしても使いやすい品種となっている。

「ピエナ」は、次々と花を咲かせる性質とコンパクトにまとまる草姿が特長で、高温期でも栽培しやすいビオラのシリーズ。近年の気候変動の影響を受け、高温期でも徒長しにくく株がしっかりと張る品種へのニーズが、これまで以上に高まっている。特に夏まき・秋出荷の栽培では、株が張りにくく、徒長しやすくなるが、「ピエナ」シリーズはこうした条件下でもわい化剤の使用を抑えながら高品質な苗を作ることができ、生産者の出荷ロス低減に貢献する。

同社は、日本の厳しい夏の環境を前提とした育種を行い、生産者の実際の栽培条件を想定した試作とパフォーマンスの確認を重ねることで、「ピエナ」シリーズの開発を進めてきた。今後も、栽培のしやすさという同シリーズの強みを生かしながらラインアップの充実を図り、生産者にとっては栽培しやすく、消費者にとっては園芸の楽しみの幅を広げてもらえるシリーズを目指していく考え。

「ピエナ ビーコン」のプライマックス種子1袋約1000粒入りは、全国のJAおよび種苗店を通じて、6月中旬から販売する。オンラインショップを含む同社通信販売は、5月下旬から受注を開始し、6月下旬から順次出荷予定となっている。

［小売価格］：

プライマックス種子1袋約1000粒入り：4400円（税込）

1袋約20粒入り：275円

（すべて税込）

［発売日］6月中旬

※オンラインショップおよび通販は5月下旬から受注開始

サカタのタネ＝https://www.sakataseed.co.jp