ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、5月2日から、睡眠促進や疲労回復を目的としたリカバリーウェアを中心に、健康美容をサポートするアイテムを展開する「DRUG WEAR（ドラッグウウェア）」の期間限定ショップを、東京・新宿サブナードおよび福岡・ららぽーと福岡の2拠点に同時オープンする。

今回の出店は、主要都市でのタッチポイントを拡大し、「着るセルフケア」という新しいライフスタイルを広く浸透させることを最大の狙いとしている。現在開催中の大丸札幌店に加え、日本を代表するターミナルである新宿と、広域から集客を誇るららぽーと福岡に出店することで、日頃オンラインショップ等でしか製品を見ることができなかった消費者へ、直接製品の機能性に触れてもらう機会を創出する。特に、多忙な日々を送る30〜50代の働く世代の生活動線上で、リカバリーウェアという選択肢を提案。ビジネスウェアの枠を超え、働く人々のQOL（生活の質）向上に寄与するウェルネスパートナーとしての地位を確立していく。

また、今回のポップアップストアでは、自身用としての需要に加え、大切な方の健康を願う「贈り物」としての提案を大幅に強化する。5月の「母の日」や6月の「父の日」に向け、家事や仕事で忙しい親世代へ“良質な休息”を贈るセルフケアギフトを多数用意。機能性と極上の着心地を両立したリカバリーウェア「YOKUNERU（ヨクネル）」を中心に、ギフト専用のパッケージングやセット提案を実施する。老若男女問わず、幅広いユーザー層に対応するラインアップで、日頃の感謝とともに健康を届ける、新しいウェルネスギフトの形を提案していく。

［店舗概要］

店舗名：DRUG WEAR 新宿サブナード店

所在地：東京都新宿区歌舞伎町1丁目 新宿サブナード 地下1階

営業時間：10:00〜21:00 ※休館日が不定期である

催事期間：5月2日（土）〜5月30日（土）予定

店舗名：DRUG WEAR ららぽーと福岡店

所在地：福岡県福岡市博多区那珂6丁目23−1

営業時間：10:00〜21:00 ※休館日が不定期である

催事期間：5月2日（土）〜6月9日（火）

はるやま商事＝http://haruyama.jp