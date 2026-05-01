

「F50 HYPERFAST EVO」

アディダス ジャパンは、5月7日から、サッカースパイク「F50（エフゴジュウ）」の新軽量ライン「F50 HYPERFAST EVO（エフゴジュウ ハイパーファスト エヴォ）」を発売する。

「F50 HYPERFAST EVO」は片足約130g（27cm）と、FIFAワールドカップで着用されるアディダススパイクの中で最軽量（アディダス フットボール スパイクにおいて。4月時点）を実現。発売に合わせ、「F50 HYPERFAST EVO」「F50 HYPERFAST ELITE（エフゴジュウ ハイパーファスト エリート）」「F50 HYPERFAST ELITE LACELESS（エフゴジュウ ハイパーファスト エリート レースレス）」の3モデルで構成された「Too Light（トゥーライト）」パックを展開する。

カラーリングはビビッドなイエローとオレンジを基調に、F50の象徴的なロゴと、ヒールからアッパー全体に連なるスリーストライプスを配置した。クリーンな印象のイエローのソールプレートと合わせてピッチ上で強烈な存在感を放る。

同コレクションは5月7日からアディダス オンラインショップ、アディダス ブランド フラッグシップストア MIYASHITA PARKおよび全国のアディダス フットボール取扱店舗で一般発売を開始する。

［小売価格］3万800円〜3万9600円（税込）

［発売日］5月7日（木）

アディダス ジャパン＝https://adidas-group.jp