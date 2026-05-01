日本人のベテラン右腕が輝きを取り戻した。

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ロッキーズの菅野智之（36）が日本時間4月30日のレッズ戦で5回3分の1を4安打無失点の好投。3勝目（1敗）をマークした。ここまで3勝はドジャース・山本（2勝2敗）、大谷（2勝1敗）、カブス・今永（2勝2敗）を抑えて日本人トップ。防御率2.84は山本（2.87）を上回り、ナ・リーグ12位に浮上した。

チームは30日現在、14勝17敗の勝率.452で首位ドジャースとは6ゲーム差のナ・リーグ西地区4位。ジャイアンツ（13勝16敗の勝率.448）とともに最下位争いを強いられている。昨季まで3年連続100敗を喫したチームは、今季も厳しい戦いが予想され、地区優勝はもちろん、ポストシーズン進出争いの輪から外れるのは時間の問題とみられている。シーズンを諦めたロ軍が来季以降を見据えて主力を放出し、他球団の若手選手獲得に動くともっぱらだ。

巨人時代に日本一の経験がない菅野は今季序盤にロ軍で結果を残し、トレードデッドライン（今年は8月3日）までに、ポストシーズン進出の可能性があるチームへの移籍を見据えていると言われている。

今季ここまで6試合でクオリティースタート（QS=6回以上を自責点3以内）は2試合ながら、9安打5失点と打ち込まれた4月18日のドジャース戦以外は試合をつくっているだけに、菅野に興味を持つ球団は少なくないだろう。中でも今夏のトレード市場で手を挙げそうなのは、昨季プレーした古巣のオリオールズだ。

今季のオ軍はベテラン右腕エフリン（トミー・ジョン手術）、右腕クレマー（右太腿肉離れ）、エース左腕ロジャース（原因不明の体調不良）ら先発陣が相次いで離脱した。先発陣の層の薄さは否めず、2年ぶりのポストシーズン進出に向け、シーズン途中でのローテの補強が課題になる。

菅野が昨オフ、オ軍から早々と再契約を見送られたのは、条件が折り合わなかったから。菅野の今季年俸は510万ドル（約8億2000万円）。夏場に獲得したチームは半額の負担で済むため、お買い得だ。

昨季の菅野は、ア・リーグワーストの被本塁打（33）を喫したとはいえ、シーズンを通じてローテを守った。

強豪ひしめくア・リーグ東地区はここ数年は毎年、混戦状態。菅野は古巣に戻れば、巨人時代の同僚である岡本のブルージェイズ戦を含めて熾烈なシーズン終盤のマウンドを託されそうだ。

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トレードの噂が絶えないのはドジャース佐々木朗希もしかり。実力以前の問題で、その「人間性」がチームの一員として不適格だと目されているという。いったいどういうことか。今、何が起きているのか。●関連記事 【もっと読む】「人間性」がアウト？ 佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠 では、それらについて詳しく報じている。