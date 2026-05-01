５月２日に東京ドームで開催されるダブル世界戦の前日計量が１日、東京・後楽園ホールで行われ、メインイベントに出場する世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝をはじめ出場全選手が一発でクリアした。

以下、第１試合から第３試合に出場する選手のコメント。

▽フェザー級１０回戦

阿部麗也（ＫＧ大和＝２８勝１０ＫＯ４敗２分け）ｖｓ下町俊貴（グリーンツダ＝２２勝１２ＫＯ１敗３分け）

阿部麗也「（決着のイメージは）そろそろ俺の左が火を噴いてもいいかな。まずは勝つことが大前提。結果的にＫＯか判定かは分からないが、東京ドームを楽しんでやりたい。１８歳で就職して、会社に勤めながら今の位置まで来た。サラリーマンが一発、ちょっと花咲かせようかなと思っている。世界にグッと近づく試合だと思っている。勝って『阿部さんが世界に行くぞ』というところを見せたい」

下町俊貴「勝てるように頑張りたい。強いな、と思われるような試合をしたい。世界に行くための大事な一戦。この次が世界というわけではないと思うが、すごく大事な試合になる。（ＫＯ決着は）できなければ『塩試合』とか言われるのであまり言いたくないですけど、できればそうしたいです」

▽東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ１０回戦

王者・ユン・ドクノ（韓国＝１０勝８ＫＯ２敗１分け）ｖｓ東洋太平洋同級３位・森脇唯人（ワールドＳ＝１勝１分け）

ユン・ドクノ「大きい会場で大きい大会に出られることは光栄。いい試合を見せたい。ベストを尽くして勝ちにいきたい。前回（の対戦は）良くなかったので、前より成長した姿を見せたい」

森脇唯人「コンディションはばっちりです。前回は物足りない感じで終わった。だけど今回は今回で、前回の続きではなくまた新しい展開にもなると思う。再戦が決まって『よし』という感じです。僕にしかできないボクシング、スピードやちょっと変わった動きなど、森脇唯人というものを見てもらえたら。東京ドームで戦えるのは、めっちゃ楽しみです。ミドル級で村田（諒太）さん、竹原（慎二）さんが世界王者になられたが、この階級では日本人が世界王者になっていない。そこもこの階級でやっていく魅力の一つ。もちろん相手のユン選手も強いが、ここでこけちゃいけない。しっかり勝って、海の向こうの強い人たちと戦えるようにしたい。でも今回は、この試合にまず集中するという気持ちでやっています」

▽ＷＢＯアジアパシフィック・フライ級タイトルマッチ１０回戦

王者・富岡浩介（ＲＥ：ＢＯＯＴ＝１１勝８ＫＯ４敗）ｖｓ同級９位・田中将吾（大橋＝５戦全勝３ＫＯ）

富岡浩介「仕上がりはいい感じ。（１試合目で）自分らしく倒すのが一番の理想だが、勝つことが一番大事なので。防衛戦ということもありますし、今ＲＥ：ＢＯＯＴジムのチャンピオンは自分だけなんで、負けられないなとは思います。（自ら切り出し）ひと言いいですか？ 僕と彼（田中）は上がってきた道が全く違うんで、その差を見せられると思いますよ。皆さん、楽しみにしていてください」

田中将吾「コンディションは過去イチいい。自信しかないです。東京ドームは２年ぐらい前にライブで１回だけ来たことがあります。ジムに入る前だったんですけど、ここで絶対試合したいって強い気持ちがあった。今回こうやって試合を組んでいただけて本当にうれしいですね。（富岡には中学時代に１―２の判定負け）そこからいつか絶対リベンジすると思ってずっとやってきた。ようやく明日できると思ったら、すごい楽しみです。全力でこの東京ドームを楽しもうという気持ちで挑みます」

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で独占生配信される。