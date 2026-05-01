「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

前日計量が１日、東京・後楽園ホール行われた。４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝はリミットの５５・３キロでパスし、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝も規定より２００グラム軽い５５・１キロで一発クリア。『ＴＨＥ ＤＡＹ やがて、伝説と呼ばれる日』と銘打たれた東京ドーム大会に向けて、井上は「その伝説は井上尚弥なんだと、言わせるような日にしたい」と決意を込め、中谷も「積み上げてきたものが出るリングになる。歩んできた僕のストーリーをしっかり発揮して勝利したい」と必勝を誓った。

歴史的一戦のゴングを前に全ての準備を終え、臨戦態勢に入った。ともにパウンド・フォー・パウンド入りしている３２勝無敗同士の日本人頂上決戦に向けて、互いに頬がこけ、バキバキに仕上がった肉体を誇示。中谷は「バッチリです。しっかり、悔いなく仕上げることができたので、あとは明日までリカバリーに集中してやるだけ。（戦術は）ずっとイメージしてきたので、明日表現するだけ」と、うなずいた。

有料イベントとなった公開計量セレモニーはチケットが完売し、ファン１２４５人が集結。大歓声を受けながら、フェイスオフでは井上と約１３秒間視線を合わせた。握手して健闘を誓い合い、全ての準備が終わった中谷は、拳を握りながら「っしゃー！！」と何度も絶叫。チームのメンバーらと鼓舞し合った。「たくさんのファンの人の前に立つとエネルギーを感じられるので、幸せを感じた。お互い仕上がっているので、明日を楽しむ。感謝の気持ちでいっぱい。ここまで万全で仕上げられたのは幸せ」と、決戦のゴングを心待ちにした。