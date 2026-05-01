Curensology×Speedo新作♡機能美あふれる大人スイムウエア登場

ウィメンズセレクトショップCurensologyと、世界的スイムブランドSpeedoによる注目の別注コレクションが登場しました。ファッション性と機能性を掛け合わせ、大人の女性が心地よく楽しめるラインナップに。水辺はもちろん、日常にもなじむ洗練デザインで、この夏のおしゃれをアップデートしてくれます♡

華奢見えも叶う上品スイムウエア

メインアイテムとなる「Swimsuit」は、価格22,000円（税込）、カラーはブラック・スモークカーキ、サイズはM展開です。大人の女性が安心して着こなせるよう、上品さと快適さを兼ね備えた一着。

身幅にややゆとりを持たせたトップスは、気になる体型を自然にカバーしながら華奢見えを演出します。ショーツにはギャザーをたっぷり寄せたフリルをあしらい、フェミニンな雰囲気に。

ヒップラインもさりげなく隠してくれるので、スタイルアップも期待できます。

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街でも使える万能ラッシュガード

「Rash guard」は、価格25,300円（税込）、カラーはブラック・スモークカーキ、サイズはM。水辺だけでなく、タウンユースにも取り入れやすいデザインが魅力です。

ゆったりとしたシルエットでさらっと羽織りやすく、袖はやや長めの設計。サムホール付きで手の甲までしっかりカバーでき、日差し対策にもぴったりです。

ファスナーはボディと同色で統一され、ミニマルで洗練された印象に。さらに大きめポケット付きで、実用性にも優れています。

旅行にも便利なマルチポーチ

「Pool Pouch」は、価格4,180円（税込）、カラーはブラック・スモークカーキ・ブリリアントブルー、サイズはFREE。ビーチシーンはもちろん、旅行やジム、小物整理にも活躍する便利なアイテムです。

開口部には、はっ水加工を施した止水シームテープを採用し、ちょっとした水の侵入を防ぎやすい仕様に。

フロントには大きくCurensologyのロゴを配し、シンプルながら存在感のあるデザインに仕上げています。

この夏は機能美コレクションで軽やかに♡

CurensologyとSpeedoのコラボは、体型カバーやUV対策など嬉しい機能を備えながら、日常にもなじむおしゃれさが魅力。水辺でも街でも自分らしく過ごしたい女性にぴったりのコレクションです。

今年の夏は、心ときめく一着とともに軽やかに楽しんでみてください♡