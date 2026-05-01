コントユニット、ダウ90000の蓮見翔（28）が4月30日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。ぼる塾あんり（31）が紹介した漫画を絶賛した。

番組の企画は「マンガ大好き芸人」。

あんりは「A子さんの恋人」を紹介した。「恋愛マンガではあるんですけど、ちょっと変わった恋愛マンガというか。全員登場人物が私から見るとちょっと嫌なヤツなんです。主人公の女の子もちょっと2股かけてたり、2股かけられてる男の子も嫌なところがあったり、女友だちもちょっと嫌だったり。だけどちょっと嫌な部分がなぜか好きになるというか。大人が読む少女漫画みたいな」と紹介した。

ここまでグルメマンガを複数紹介してきたあんりに蛍原は「じゃあ唯一食べない？」と聞くと、あんりは「阿佐ケ谷のおいしいアイスの店が出てきます」と答え、期待を裏切らなかった。

蓮見は「僕これ一番好きな漫画です。めちゃくちゃおもしろいです。すっごいおいしそうに麦茶飲む」と話すと、あんりも「あー！」と共感した。

蓮見は「これ人に貸しすぎて、4回買ってます」と語り、スタジオを笑わせた。