BTSのJung Kook（ジョングク、28）が作曲した「Still With You」が、Spotifyで4億5000万ストリーンミングを突破した。個人として通算7曲目となる。

20年にリリースした同曲は、韓国語歌詞で、ファンのために作った曲。全世界で継続的に支持されてきた。他に4億5000万ストリーミングを超えた曲は「Seven」「Standing Next to You」「Left and Right」「3D」「Dreamers」「Euphoria」の6曲だ。

正式なミュージックビデオがない同曲は、YouTube「Jung Kook−Topic」に掲載された公式オーディオ映像で、1億4500万ビューを記録している。同チャンネルは、ジョングクの音楽活動に特化したYouTube上の自動生成チャンネルで、ファンが欠かさずにチェックするサイトだ。

さらに同曲は、公開された際にSoptifyのデーリーチャートで、K−POPソロアーティストの曲として初めて1位を獲得している。また米ビルボートの各チャートで上位に立ち、iTunesでは計101の国と地域で、トップソングチャート1位になっていた。