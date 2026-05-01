現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の第8次出演者発表が行われ、主演を務める見上愛と上坂樹里、制作統括の松園武大チーフ・プロデューサーがコメントを寄せた。

参考：中村倫也、『風、薫る』に“壁”となる役で出演 「“社会”を見つめ直すきっかけになれれば」

朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）の成長を描く物語。

今回の発表では、中村倫也、井上祐貴、甲斐翔真の3名の出演が発表された。りん役の見上は、「りんと直美に大きな影響を与える、お三方が発表となりました！ 2人に”追い風”を吹かせてくれるのか、はたまた”向かい風”を吹かせるのか」と期待を込め、直美役の上坂も「りんと直美の毎日に新しい風を吹き込んでくださる存在だと思います。思いがけないご縁や、もしかしたら恋模様が動き出す瞬間もあるかもしれません」と物語の新たな展開を予告した。

松園CPは、中村、井上、甲斐が演じるキャラクターについて、「一癖も二癖もある三人が、りんと直美とどんなドラマを繰り広げるのか。新潟の地では多くの出会いが待っています」と視聴者へメッセージを送った。

コメント●見上愛（一ノ瀬りん役）りんと直美に大きな影響を与える、お三方が発表となりました！ 2人に”追い風”を吹かせてくれるのか、はたまた”向かい風”を吹かせるのか。ぜひ、楽しみにして、見守ってくださると嬉しいです。

●上坂樹里（大家直美役）個性的で魅力あふれる3人のキャストの皆さまが発表されました！ りんと直美の毎日に新しい風を吹き込んでくださる存在だと思います。思いがけないご縁や、もしかしたら恋模様が動き出す瞬間もあるかもしれません。ぜひ楽しみにご覧ください！

●松園武大（制作統括）『風、薫る』では栃木と東京に加えて、新潟も舞台地になります！ その新潟に、とある事情で行くことになったりんと直美が出会う、つかみどころのない患者・柳生藤次役を中村倫也さん。同じく新潟でりんが出会う、押しの強い新聞記者・横沢公輔役を井上祐貴さん。帝都医大病院で直美が出会う、豪快で純朴な陸軍軍人・小川吾郎役を甲斐翔真さん。一癖も二癖もある三人が、りんと直美とどんなドラマを繰り広げるのか。新潟の地では多くの出会いが待っています。ご期待ください。

（文＝リアルサウンド編集部）