「30になってからぜひ立候補したい」岸谷蘭丸、政治家としての野望を明かす 両親は岸谷五朗＆岸谷香
実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が、5月1日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。将来の夢を語った。
【写真】金髪じゃない！！新鮮なヘアカラーを披露した岸谷蘭丸
この日は「今話題の実業家！謎多き岸谷蘭丸の(秘)素顔を深掘りSP」と題し、病気に苦しんだ幼少期や海外の名門大学入学など、岸谷のこれまでの人生について振り返った。
その中で、将来は東京都知事になることが夢だと語る岸谷。「昔から石原慎太郎さんかっけー！って。都知事ってかっこよかったんです。総理大臣って暗い顔をしているときが多いじゃないですか？都知事は都のリーダーとしてかっこいいし。僕は東京に生まれたので東京大好きですし、街頭演説を見に行っている謎の子どもだったんです」と明かした。
岸谷は教育や留学などに力を入れた政策を展開したいとの野望を語り、「こういう機会でいろんな人に知ってもらいたいし、会社のことも知ってもらいたいという二軸でテレビに出させてもらっているっていうのはめちゃくちゃあります」とメディア露出の狙いも語った。そして「30になってからぜひ立候補したいな」と目標を語った。
岸谷は2001年7月7日生まれ。2021年、柚木蘭丸という名でSNS動画サイトへの投稿を開始。22年、イタリア・ボッコーニ大学経営学部に入学。翌年、自身の会社「MMBH」を設立。父親は、俳優の岸谷五朗、母親はミュージシャンの岸谷香。
【写真】金髪じゃない！！新鮮なヘアカラーを披露した岸谷蘭丸
この日は「今話題の実業家！謎多き岸谷蘭丸の(秘)素顔を深掘りSP」と題し、病気に苦しんだ幼少期や海外の名門大学入学など、岸谷のこれまでの人生について振り返った。
その中で、将来は東京都知事になることが夢だと語る岸谷。「昔から石原慎太郎さんかっけー！って。都知事ってかっこよかったんです。総理大臣って暗い顔をしているときが多いじゃないですか？都知事は都のリーダーとしてかっこいいし。僕は東京に生まれたので東京大好きですし、街頭演説を見に行っている謎の子どもだったんです」と明かした。
岸谷は2001年7月7日生まれ。2021年、柚木蘭丸という名でSNS動画サイトへの投稿を開始。22年、イタリア・ボッコーニ大学経営学部に入学。翌年、自身の会社「MMBH」を設立。父親は、俳優の岸谷五朗、母親はミュージシャンの岸谷香。