『仮面ライダーW』鳴海亜樹子役の山本ひかる、第一子の女児出産 写真付きで報告「ほんとうに幸せです」
俳優の山本ひかる（35）が1日、自身のXを更新し、第一子となる女児を出産したことを報告した。赤ちゃんの写真も投稿している。
【写真】赤ちゃん顔出し！女児出産を報告した山本ひかる
Xでは「すこし前にはなりますが、無事、元気な女の子を出産しました 毎日楽しくてほんとうに幸せです」と報告。
続けて「ベビードレスは、私も弟も着用したもの 大切にとっておいてくれたママるん、ありがとう これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と伝えた。
山本は『仮面ライダーW』（2009年）の鳴海亜樹子役で人気に。『科捜研の女』レギュラーも務めた。雀士の顔も持つ。2024年1月に結婚を発表していた。
【写真】赤ちゃん顔出し！女児出産を報告した山本ひかる
Xでは「すこし前にはなりますが、無事、元気な女の子を出産しました 毎日楽しくてほんとうに幸せです」と報告。
続けて「ベビードレスは、私も弟も着用したもの 大切にとっておいてくれたママるん、ありがとう これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と伝えた。
山本は『仮面ライダーW』（2009年）の鳴海亜樹子役で人気に。『科捜研の女』レギュラーも務めた。雀士の顔も持つ。2024年1月に結婚を発表していた。