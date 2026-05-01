ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。“これからもらうことが多くなる”保冷剤で注意喚起した。

「【今日のごみトリビア】これからの季節は保冷剤を貰うことが多くなると思います。保冷剤はそのまま可燃ごみ（地域によって不燃）に入れてください。時折、プラ資源に出す方がいますが、中身は高吸収性ポリマーなので、資源になりません。下水に流すと詰まるのでご注意ください」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「保冷剤の中身は流すと詰まるんですね 初めて知りました！いつもありがとうございます！」「新聞紙に出して乾燥させなくていいんですか？乾燥させてから出す、と何かで見た気がするのですけど」「どっちに捨てるか迷ってました」「そろそろ古いやつ処分しようと思っていたので、確認出来て助かりました」などの声が寄せられている。

滝沢は西堀亮と1998年にコンビを結成し、2003年に太田プロに所属。プチブレークを果たしたもののその後は低迷し、妻の出産を機に2012年からゴミ清掃員のアルバイトも始めた。これまでにゴミに関する書籍も10冊以上出版している。2023年には「THE SECOND」で準優勝を果たした。