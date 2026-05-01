

時の納屋／樽のおにぎりランチ

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。ゴールデンウィークでおでかけするという方も多いと思います。そこで今回は、ちょっとドライブしながらいただける、おでかけグルメ。香川から紹介するのは、高松市中心部から車で45分ほど、さぬき市にある「時の納屋」です。

（時の納屋／満濃孝さん）

「小豆島を横からすべて見ているような、すごく絶景な場所になります！」

時の納屋がある、さぬき市の大串半島は、小豆島と直線距離で5kmほど。店内から瀬戸内海を一望できるのが一番の魅力です。

さて、こちらの人気メニューは、限定10食の「樽のおにぎりランチ」（1300円）です。

伝統工芸品の「讃岐桶樽」に地元の食材を使ったおかずがぎっしり。おにぎりといっしょに味わえます。

（時の納屋／満濃孝さん）

「さぬき市でとれたお米を使っています。上に、ぶぶあられだったり、シラスのちりめんがのっています」

続いては、「いちごタルト」（700円）です。とれたて「さぬきひめ」のきれいな赤色が映えています。

こだわりはほかにも……

（時の納屋／満濃孝さん）

「タルト生地だったり、カスタードクリームもグラニュー糖じゃなくて、和三盆で作っています。とてもぜいたくなタルトになっています」

特に、ピスタチオを使った香り高い生地と、和三盆のやさしい甘みが相性抜群です。

他にも、高松市の日本茶専門店とコラボした「抹茶のテリーヌ」（850円）も外せません。

フランスのメーカーが手掛けるホワイトチョコレートを使っていて、ねっとり濃厚な食感と抹茶の香りが楽しめます。

ゆったり過ごせる半島のカフェ。おでかけにぴったりじゃありませんか？

（2026年5月1日放送「News Park KSB」より）