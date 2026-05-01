◇プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 王者・井上尚弥―挑戦者・中谷潤人 ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦 王者・井上拓真―挑戦者・井岡一翔（５月２日・東京ドーム）

ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチの計量が１日、都内で行われ、チャンピオンの井上拓真（３０）＝大橋＝は５３・４キロ、挑戦者でＷＢＣ世界同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝は５３・５キロでともに１回でパスした。

日本人初の５階級制覇という偉業に挑む井岡は、公開計量のためファン１２４５人が集まった会場に、これまでの金髪から短くカットした黒髪で登場した。「前日（４月３０日）の夕方に切りました。２０１１年に（世界を）タイトルを取った時も短髪黒髪だった。自分自身、気が引き締まるので」と初めて世界を取った１５年前の気持ちを取り戻すためにも、かつてのヘアスタイルを選択した。

初めて体験した公開計量。通常は関係者と報道陣しかいない会場だが、多くのファンが足を運び声援を送る中での公式行事。「違和感は感じなかったが、大きなイベントで盛り上がりを感じた」と本番へのホーアップを感じている。

井岡は昨年５月に王座返り咲きを狙い当時のＷＢＡ世界スーパーフライ級王者フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）との再戦に挑んだが判定負け。５階級制覇を狙うために昨年大みそかのリングでバンタム級初戦（４回ＫＯ勝ち）を行い、転向２戦目でビッグチャンスを手にした。「明日はお互いここまでやってきたことをリングで出すだけ。勝って５階級制覇という最高の結果で終わらせる」とプロ１８年目の大ベテランが宣言した。

戦績は拓真が２１勝（５ＫＯ）２敗、井岡は３２勝（１７ＫＯ）４敗１分け。