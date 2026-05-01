夕飯にも弁当にも便利「豚こまボール」味バリエ4選

今日は、豚こま肉で作る「豚こまボール」おかずをご紹介します。夕食のおかずとして作っておき、お弁当用に分けておくと朝も楽ちんです。形がボール状なので、食べやすいだけでなくお弁当に詰めやすいのも嬉しいおかずです。

▼ うま味たっぷり。塩昆布

豚こま肉を丸めるときに、塩昆布とねぎを入れることで、うま味がアップ。和風の味は世代を問わず人気の味つけです。



▼ とろ〜りチーズをIN

豚こま肉を丸めるときに、とろけるチーズを入れるレシピも。とろ〜りチーズと豚肉のジューシーな味わいがマッチします。



▼ 子ども喜ぶカレー唐揚げ風

カレー粉で味つけした豚こまボールをフライパンで転がして焼けば、カレー唐揚げ風に。カレー味にすることで子どもも大喜びしてくれそうです。



▼ 黒酢で深い味わいに

豚こまボールに黒酢を使って味つけすれば、いつもより一層味わい深く仕上がります。黒酢のまろやかな酸味は、酢っぱい味が得意でない方にもおすすめです。







豚こまボールを味つけ別に5つご紹介しました。どのレシピも豚こま肉とお家にある常備食品や調味料で手軽に作ることができますよ。ぜひ、お好みの豚こまボールを作ってみてください。