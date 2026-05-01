ドジャースの佐々木朗希投手（24）が4月30日（日本時間5月1日）、自身のインスタグラムを更新。始球式を務めた“元チームメート”との2ショット写真を公開した。

佐々木は「僕のボブルヘッドナイトに合わせて、かんたくんがドジャースタジアムに来てくれました」と書き出し「久しぶりに会うことができて、かんたくんの成長した姿に僕も勇気をもらいました。これからもお互いの場所で頑張ろう！」と記し、ドジャースのユニホーム姿の「かんたくん」との2ショット写真などを投稿した。

先発、そして自身のボブルヘッド人形が配布された4月25日（同26日）のカブス戦は、宇都宮幹汰さん（14）が始球式を務めた。

急性リンパ性白血病で長期療養中の宇都宮さんは、小学5年生だった2022年6月、当時、佐々木が在籍していたロッテが実施した社会貢献プロジェクト活動の一環でチームに入団。登録名は「KANTA」で、同年のシーズン終了までZOZOマリンスタジアムやロッテ浦和球場でチームの一員として活動した。同年8月にはZOZOマリンスタジアムで始球式を務めた。

佐々木は今回、当時の2人の2ショット写真も公開している。この投稿には「かんたくんも朗希選手も頑張れ！！！マリーンズファンがついてるぞ！！ファイティン！！」「いゃ〜いいもの見せてもらいました」「佐々木朗希、君は最高だ！」「中継でかんた君のファーストピッチを見ました。ナイスボールでしたね」などとコメントが寄せられた。