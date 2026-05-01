「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１日午後１時現在でフライトソリューションズ<3753.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



フライトは３日続落。企業の業務系システム開発やスマートフォン決済ソリューションなどを手掛けており、業績は営業赤字が続くなど苦戦している。株価が２００円未満と低位に位置していることで一部の個人投資家の短期筋が利ザヤ取り狙いで注目しているようだが、それでも１７０円台がボックス上限で上値が重い。なお、同銘柄は投資家の強弱観が対立しやすく「買い予想数上場」でも５位にランクインしている。



出所：MINKABU PRESS