住友商事<8053.T>は後場急騰している。きょう午後１時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。最終利益予想は６３００億円（前期比４．９％増）とした。同時に６月３０日を基準日として１株を４株に株式分割すること、取得総数２２００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の約１．８％）、取得総額８００億円を上限とする自社株買い及び消却を実施することを発表しており、これらを好感した買いが集まっている。年間配当予想は中間・期末各２０円の合計４０円とし、株式分割後ベースで実質２円５０銭の増額を見込む。



今期は国内外のデジタル・ＩＴニーズに幅広く対応するデジタル分野や米国航空機リース会社買収により保有・管理機材が拡大したリース分野、ＡＩ普及に伴い増大する電力需要を見据えた国内外ＩＰＰ・ＩＷＰＰ事業への取り組みを継続するエネルギーソリューション分野などの成長を見込む。一方、中東情勢の更なる不確実性などに対する備えとして最終利益予想には３００億円のバッファーを織り込み済み。なお、自社株買いについては取得期間を５月７日から来年３月３１日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで行う。取得した全株式は来年４月９日付で消却する。



出所：MINKABU PRESS