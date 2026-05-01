1日14時現在の日経平均株価は前日比386.15円（0.65％）高の5万9671.07円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は786、値下がりは729、変わらずは53。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を323.82円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が131.14円、豊田通商 <8015>が83.67円、ダイキン <6367>が32.52円、住友商 <8053>が27.66円と続く。



マイナス寄与度は67.58円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が43.49円、キオクシア <285A>が23.47円、フジクラ <5803>が23.13円、信越化 <4063>が21.79円と続いている。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は空運で、以下、陸運、卸売、パルプ・紙と続く。値下がり上位には鉱業、証券・商品、精密機器が並んでいる。



※14時0分13秒時点



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