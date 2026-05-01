俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。小学生時代の成績について語った。

同番組では、これまでの岸谷の人生をグラフで紹介。3歳で若年性リウマチを発症、学校と病院を往復する小学校時代を送ったという岸谷。9歳の時に、自身の体に合う新薬が見つかり体調が回復したにもかかわらず、10歳頃には学校の成績が急降下した。

当時について岸谷は「中学受験をしたんで塾に行ってたんですけど、親がその時、ガッと忙しくなる時期がありまして」と回想。震災の復興支援に打ち込む母から「しばらく帰れなくなるけどいい？」と告げられ、「キタこれ！熱っ！」とガッツポーズ。ゲームに熱中してしまったという。

そして「小学校受験は親に監視されて、親とリビングで勉強する感じだったのが、自由になっちゃって爆下がり」と岸谷。フリーアナウンサーの神田愛花が「“でも”ですよね、でも早稲田実業（中等部に入学）。凄いじゃないですか」と触れると、岸谷は「“ギリ耐え”で」と苦笑いした。

「6歳の時に本をいっぱい読んでたのが効いてた。国語の勉強はしたことなかったけど、ずっと全国1位を取ってたので」と打ち明けると、スタジオでは「えーっ！」「天才」「スゲー」との声が。

これに対し、自身の読書量を聞かれた金曜レギュラーの「ぱーてぃーちゃん」信子は「小学校の時は活字と縁を切ってたので。今は若干仲良くなってきた」と笑わせていた。