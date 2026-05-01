ユン・ドゥジュン＆キム・スルギ、10年ぶり共演 韓国ドラマ『猫も食わない離婚劇〜ニャンとしても譲れない！〜』、FODで配信決定
俳優のユン・ドゥジュン、キム・スルギが10年ぶりに共演する韓国ドラマ『猫も食わない離婚劇〜ニャンとしても譲れない！〜』（全5話）が、15日（0：00〜）よりFODにて完全独占配信されることが決定した。
【写真】FODで配信『マイ・ユース（My Youth）』ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ
同作は、離婚の危機に直面した夫婦が、子どものように大切に育ててきた愛猫を巡って対立する姿を描いたロマンティックコメディー。軽快なテンポとユーモアを交えながら、養育権ならぬ“ニャン育権”を巡って激しく対立する中で、これまでの結婚生活やお互いの存在を次第に見つめ直していく。
夫・ドヨンを演じるのは、「Highlight」のメンバーとして音楽活動を続ける一方、俳優としても幅広い作品に出演してきたユン・ドゥジュン。妻・ユジンには、数々のドラマや映画で存在感を発揮してきたキム・スルギ。『ポンダンポンダン 王様の恋』以降10年ぶりの共演となる2人が見せる自然な掛け合いと、息の合った演技も本作の大きな見どころとなる。
夫婦ならではのリアルな感情表現が描かれる本作は、笑いながら楽しめる一方で、夫婦間の人間関係について考えさせられる場面も随所に盛り込まれている。愛猫・ノリをきっかけに浮かび上がる2人の本音、そして夫婦としての向き合い方を見つめ直していく過程が、丁寧に描かれていく。果たして、ドヨンとユジンはどのような結論にたどり着くのか。
■あらすじ
結婚5年目の夫婦、ドヨンとユジンは離婚を控えている。簡単に別れられるかと思いきや、子どものように大切な愛猫ノリを取り合って壮絶なバトルに発展。そして養育権ならぬ“ニャン育権”を巡って争っているうちに2人の心境に変化が訪れる。果たして互いに一歩も譲らない離婚劇の行方は？
■出演：ユン・ドゥジュン、キム・スルギ
■スタッフ
演出：ユ・ハクチャン
脚本：チ・スヒ
【写真】FODで配信『マイ・ユース（My Youth）』ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ
同作は、離婚の危機に直面した夫婦が、子どものように大切に育ててきた愛猫を巡って対立する姿を描いたロマンティックコメディー。軽快なテンポとユーモアを交えながら、養育権ならぬ“ニャン育権”を巡って激しく対立する中で、これまでの結婚生活やお互いの存在を次第に見つめ直していく。
夫婦ならではのリアルな感情表現が描かれる本作は、笑いながら楽しめる一方で、夫婦間の人間関係について考えさせられる場面も随所に盛り込まれている。愛猫・ノリをきっかけに浮かび上がる2人の本音、そして夫婦としての向き合い方を見つめ直していく過程が、丁寧に描かれていく。果たして、ドヨンとユジンはどのような結論にたどり着くのか。
■あらすじ
結婚5年目の夫婦、ドヨンとユジンは離婚を控えている。簡単に別れられるかと思いきや、子どものように大切な愛猫ノリを取り合って壮絶なバトルに発展。そして養育権ならぬ“ニャン育権”を巡って争っているうちに2人の心境に変化が訪れる。果たして互いに一歩も譲らない離婚劇の行方は？
■出演：ユン・ドゥジュン、キム・スルギ
■スタッフ
演出：ユ・ハクチャン
脚本：チ・スヒ