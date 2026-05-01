花冷え。の新曲「命短し対する乙女よ」が、TVアニメ『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』のオープニング主題歌に起用された。

（関連：Ave Mujica、BAND-MAID、花冷え。......アニソン×ガールズバンドの傾向に変化？ HR／HM起用の潮流を読む）

同アニメは7月7日よりAT-X、TOKYO MX、MBS、BS日テレ、NBC長崎放送にて放送開始。主題歌の解禁にあわせて、ティザーPV第2弾がYouTubeにて公開されている。

花冷え。は本作について、「青春ならではのパワフルさとエネルギッシュさにフォーカスした楽曲に仕上がったと思いますので、アニメと一緒に「命短し対する乙女よ」も楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントを寄せている。

なお、花冷え。は5月に『VIVA LA ROCK 2026』、『Sammy Presents NEW HORIZON TOUR 2026』への出演を予定。また、自主企画『花冷え。pre.春の大解放祭 2026』の開催も控えている。

・花冷え。 コメント

今回、オープニング楽曲を担当することになりました、“花冷え。”です。

女子校が舞台となっている「対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～」。花冷え。も女子校出身で、高校生時代に結成されたバンドということもあり、何かに熱中するという点でとても共感できる部分が多かったです！

いろいろな情景を思い出して、どんな楽曲に仕上げるかワクワクしながら制作しました。

また、アニメやゲームが大好きな私たちにとって、素敵な作品に携わることができてとても嬉しいです！青春ならではのパワフルさとエネルギッシュさにフォーカスした楽曲に仕上がったと思いますので、アニメと一緒に「命短し対する乙女よ」も楽しんでいただけたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）