ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が、4月30日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・21）に出演。ABEMAに出演する芸人について語った。

番組の人気企画「秘密の小声女子会」を実施。大きい声では言えないけど小声でなら言える世間への“不満”をトークした。

「みんながみんなそうじゃないかもしれないので大きい声では言えないんですけど」と前置き。「皆さんまだABEMAのこと下に見てますよね」とぶっちゃけた。

「私はABEMAでしかお仕事したことないのでテレビで見てる限りですけど、芸人さんとかABEMAのお仕事の時だけ青ひげが残ってたりとか」と告白。「生放送30秒前とかにバタバタと入ってきて座って始まるとかも結構ある。あとマネージャーさんがすぐ帰る。うれしい半面、まだなめられてるなって悲しさがある」と“苦言”を呈した。

MCの「見取り図」盛山晋太郎から「誰に感じたの？」と聞かれると「30秒前に来られるのはフジモンさん」と明かした。

ゲストの重盛さと美も「フジモンさんめちゃくちゃ手抜いてると思います」と切り出して「ABEMAありがたいと思ってて、私の事務所の後輩とか結構出してくれる。“フジモンさんと一緒で緊張する”って言うから、フジモンさんはめっちゃ頼れる人やけん安心して行ってき」と伝えたと回顧。「気になって見たんです生放送。めっちゃ冷たくて…“なんでやねん”で終わってました。全然違ってたんですよね」と振り返った。