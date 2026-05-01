ドジャースの中継局「スポーツネットLA」でリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが4月30日（日本時間5月1日）、自身のインスタグラムを更新。爽やかなブルーのドレス姿を公開した。

ワトソンさんはグラウンドでインタビューする自身の姿や大雪に見舞われたロッキーズ本拠、クアーズフィールドでの冬服姿など複数枚の写真を投稿。さらに、カブスの地元放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」でフィールドリポーターを務めるテイラー・マクレガーさんとの2ショット写真も公開した。

2ショット写真ではワトソンさんが爽やかなブルーのドレス、マクレガーさんはピンクを基調とした花柄ワンピースを着用。色鮮やかな服装の2人がカメラに向かって笑みを向けている。

この投稿には「いつもドジャースの楽しい話をたくさん聞き出して頂き、ありがとうございます！Kirstenさんのインタビューに日本人選手らも安心しきってますよね、表情がいつも柔らかい。日本からも毎試合楽しみにして見ています。もちろんKirstenさんがいると放送もさらに充実するので、嬉しいです。これからも頑張ってください！あなたのことも、日本から皆が応援しています」などと熱いコメントが寄せられた。