人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが2026年4月30日にXを更新し、麦茶ブランド「ONICHA」の9割以上が店舗で売れたと報告した。また、次回の販売に向けた製造・出荷の準備を進めているとも明かした。

ヒカキンさん「みんな本当にありがとう！」

ヒカキンさんがプロデュースした「ONICHA」は、4月21日から全国のセブン-イレブンで販売開始。内容量は600ミリリットルで、希望小売価格は税別138円。「大麦本来の自然な味わい」を追求したと紹介されている。

ヒカキンさんは4月25日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、ONICHAの出荷本数が700万本を突破したと報告した。本来は2か月分の量として用意していたというが、発売から3、4日で出荷される事態となり、「想定を遥かに超えました」と話していた。

こうした中、ヒカキンさんが4月30日、出荷したONICHAの在庫の9割以上が店舗で売り切れ、品切れ店舗が増え続けているとXで報告。「みんな本当にありがとう！」と感謝を述べた。

続けて「手に入りづらい状況となっており申し訳ないです」とした上で、「次回販売に向けて、現在フルスピードで製造・出荷準備を進めています」とつづった。