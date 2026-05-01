【ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ 「金色の闇」 1/4サイズ】 予約期間：6月26日23時59分まで 11月 発売予定 価格：39,600円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ 『金色の闇』 1/4サイズ」を11月に発売する。予約期間は6月26日23時59分まで。価格は39,600円。

本製品は、アニメ「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス」より、水着姿の「金色の闇」を、ユニオンクリエイティブが送る「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ」から1/4スケールでフィギュア化したもの。

小柄なカラダではあるが、ブラックカラーの水着で、スタイルの表現を詳細に表現しており、表情には、水着姿をジロジロ見られている事に恥嫌感を込めた、ヤミちゃんらしく表現している。

「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ 『金色の闇』 1/4サイズ」

仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/4スケール サイズ：全高 386mm（＋台座高15mm） 素材：ATBC-PVC、ABS

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社

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